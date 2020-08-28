Главный для России международный рейтинг пересмотрят

Публикация международного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business, которой занимается Всемирный банк, прервана из-за ряда нарушений, допущенных в прошлом. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирного банка, который ведет подсчеты.

Проблемы несоответствия данных принятой методологии замечены в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, которые опубликованы в октябре 2017-го и 2019 годов. Проверкой занимается группа внутреннего аудита организации.

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Рейтинг остается главным для России в вопросах бизнеса. Еще в 2012 году задача войти в 20 лучших стран до 2018 года попала в «майские указы». Реализовать ее не вышло, за шесть лет Россия поднялась лишь на 31-е место. После переизбрания президент страны Владимир Путин перенес задачу на 2024 год. В последнем рейтинге Россия находилась на 28-й строчке.

Москва многие годы жаловалась на проблемы с методологией Doing Business. Чиновники указывают на занижение российских достижений в налоговой сфере. Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) уверены, что эта составляющая рейтинга непрозрачна и искажает реальность.

Так, в Doing Business 2020 по налогообложению Россия опустилась на 58-е место. Михаил Мишустин, на тот момент глава ФНС, а ныне премьер-министр, объяснял спад увеличением полномочий ведомства, что Всемирный банк посчитал ростом числа платежей.

В отозванном рейтинге наибольший рост продемонстрировали Саудовская Аравия, Индия, Китай, Таджикистан, Пакистан и Нигерия. Россия же обошла Руанду, Испанию и Азербайджан.

Рейтинг Doing Business формируется на основе десяти индикаторов с помощью опросов экспертов. Чем выше позиция, тем проще вести в стране предпринимательскую деятельность. Организация проводит исследования в 190 странах мира.