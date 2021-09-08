В России приготовились разрешить приватизацию никому не нужных объектов

Министерство финансов России имеет большие планы по приватизации, однако речь идет не о продаже ликвидных компаний. Об этом на Московском экономическом форуме заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент власти готовы отдать в частные руки только никому не нужные объекты — полуразрушенные здания, заброшенные участки, давно брошенные промышленные объекты.

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Другими словами, государство рассматривает приватизацию только в отношении объектов, разрушенных в результате государственного управления или попавших на баланс казны просто по решению судов, помимо воли Минфина и Росимущества. Таких объектов, заметил Моисеев, колоссальное количество.

Чиновник заметил, что буквально накануне Счетная палата призвала к масштабной приватизации, и в целом Минфин с ней согласен. Однако замминистра не указал, кто именно может выступить покупателем неликвидных объектов и каким образом этот процесс поможет снизить участие государства в экономике.

По всей видимости, Моисеев сослался на статью главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Тот призвал снижать долю государства в экономике для развития страны. По мнению экономиста, чрезмерное развитие госкорпораций приводит к застою в инновациях и неэффективности. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль масштабную приватизацию не планирует.