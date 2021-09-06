В России предложили сократить госсектор в экономике

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что России следует сократить участие госсектора в экономике страны. Такое мнение он выразил в своей статье, опубликованной в журнале «Компания».

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По его мнению, Россия, как и многие страны в результате кризиса 2008-2009 года увеличила присутствие государства в экономике. Однако, по мнению министра, в период посткризисного развития важно сокращать такое госучастие из-за большого числа рисков, которые такая «терапия» несет в себе, если ее вовремя не свернуть.

Кудрин считает, что госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами из-за бюрократической машины, делающих их менее пластичными в плане управления. По его словам, в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных, в то время как в США в этом списке нет ни одной подобной компании.

«Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!» — рассказал глава ведомства. Кудрин отметил, что такая тенденция негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».

Изменить ситуацию, по мнению главы Счетной палаты, может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Кудрин считает, что это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

Ранее Алексей Кудрин назвал альтернативу регулированию цен в России. По его мнению, вместо административных ограничений нужны субсидии на покупку определенных товаров. При этом, считает министр, подобная мера должна быть ограничена по времени: ее действие в течение 3-4 месяцев может привести к другим дисбалансам.