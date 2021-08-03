Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал альтернативу регулированию цен в России. По его мнению, вместо административных ограничений нужны субсидии на покупку определенных товаров. Его слова приводит РБК.

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«Когда возникает пик негативного явления, регулирование цен возможно и разумно», — отметил он и добавил, что подобная мера должна быть ограничена по времени. По мнению Кудрина, ее действие в течение 3-4 месяцев может привести к другим дисбалансам.

Кроме того, глава Счетной палаты говорил и о способе снизить бедность в стране вдвое. Кудрин считает, что в этом случае поможет адресная поддержка нуждающимся семьям, но на эти цели понадобится несколько сотен миллиардов рублей. «Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — подчеркивал он.

В целом Кудрин считает, что нынешняя модель российской экономики себя изжила. Он настаивает на том, что Россия должна быть более конкурентоспособной по части экспорта. «"Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — констатировал глава Счетной палаты.