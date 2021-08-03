Кудрин назвал способ сократить бедность в России вдвое

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что адресная поддержка нуждающихся семей является способом снизить уровень бедности в России вдвое. Для этого потребовалось бы относительно небольшое количество средств — «несколько сот миллиардов рублей», сообщил Кудрин в интервью РБК.

По мнению главы Счетной палаты, подобная модель борьбы с бедностью должна состоять из многофакторной оценки нуждаемости и ранжирования размера выплат в зависимости от дохода семьи.

«Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — подчеркнул он.

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Эффективным методом борьбы с бедностью Кудрин назвал адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.

Указ об изменении правил их начисления в начале марта 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Сейчас размер выплаты семьям зависит от уровня их дохода, достигая 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для ребенка по региону.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка», — подчеркнул Кудрин. По его мнению, аналогичный дифференцированный подход следует применять и в работе с нуждающимися детьми более старших возрастов.

Ранее Кудрин назвал модель российской экономики «изжившей себя». Глава Счетной палаты уверен, что Россия должна быть более конкурентоспособной в области экспорта.