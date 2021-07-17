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Кудрин назвал причину развала СССР

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал причину развала СССР

Одной из причин развала СССР стало затягивание в проведении реформ и перестройке плановой экономики. Ее назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «Коммерсанту».

По словам Кудрина, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования.

«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — пояснил глава Счетной палаты.

Он добавил, что нынешним российским властям необходимо сделать из этого определенные выводы.

В июне уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов рассказал о геройском поступке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, занимавшего пост министра финансов с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011-го. Он восхитился, что, пытаясь вывести страну из кризиса 1990-х годов, Кудрин пошел против нефтяников и ввел пошлину на экспорт нефти.

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