Кудрин предсказал России двойной удар от падения спроса на нефть

Мир снизит потребление углеводородов через 10 лет, поэтому Россия стоит перед большими вызовами, отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что принципиально меняется структура энергетических источников. Например, Германия в основном уже обеспечивает себя возобновляемыми источниками. В будущем все товары будут промаркированы на величину углеродного следа, мир пойдет на значительное снижение выбросов, предсказал Кудрин.

Он считает, что Россию ждет двойной удар от падения спроса на нефть. «Россию заденет дважды — во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары», — подчеркнул глава Счетной палаты. Он уверен, что до 2030 года будет пройден пик потребления нефти и нефтепродуктов. «Наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений», — добавил Кудрин.

Он также заявил, что не видит смысла в предложениях по изменению налоговой системы, предусматривающих новые повышения и индексации акцизов.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило прогноз, согласно которому разногласия внутри ОПЕК+ могут привести к дефициту нефти, поддержать инфляцию и повредить восстановлению экономики.