Миру предсказали дефицит нефти

Разногласия внутри ОПЕК+ могут привести к дефициту нефти и в перспективе поддержать инфляцию и повредить восстановлению экономики, предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА). Если этот альянс не договорится о наращивании добычи, то спрос на нефтяном рынке будет заметно выше предложения, говорится в ежемесячном отчете МЭА, который публикует Bloomberg.

Из-за разногласий между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) объемы добычи в следующем месяце не изменятся, хотя потребление вновь выросло после пандемии. Конфликт в ОПЕК+ возник в исключительно неудачный момент, считают в МЭА. Избытки нефти, накопленные за время коронавирусного кризиса, израсходованы, и сейчас уровень запасов ниже среднего. Спрос же в этом году восстанавливается со значительной скоростью — на 5,4 миллиона баррелей в день.

При этом даже если ОПЕК+ удастся прийти к согласию, рассматриваемого наращивания добычи может не хватить, чтобы покрыть все нужды потребителей. В июне страны альянса добывали по 40,9 миллиона баррелей в день, и если к ним добавить обсуждавшиеся 400 тысяч баррелей, это все равно будет значительно меньше 43,45 миллиона баррелей — столько нефти, по оценке МЭА, должны поставлять эти государства для удовлетворения спроса.

Кроме того, в ОПЕК+ не исключают и повторения ценовой войны начала 2020 года и подчеркивают при этом, что она не отвечает ни интересам производителей, ни интересам потребителей. На такую возможность ранее указывали и другие эксперты, которые при этом предупреждали и о последствиях слишком значительного роста цен на нефть.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры не могут достичь консенсуса по поводу добычи нефти из-за возражений ОАЭ, где после неудачных переговоров 2 июля объяснили, что согласны на увеличение добычи до конца 2021 года, но не готовы на продление параметров сделки до конца 2022 года. Новые переговоры должны были пройти 5 июля, однако были отложены на неопределенный срок.

