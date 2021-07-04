ОАЭ пояснили причину разногласий по сделке ОПЕК+

Министерство энергетики и промышленности ОАЭ объяснило, в чем причина разногласий по сделке ОПЕК+. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, ОАЭ поддерживают увеличение добычи нефти странами альянса с августа до конца 2021 года. В то же время они не согласны с продлением параметров сделки до конца 2022 года. По мнению Минэнерго ОАЭ, это «продлевает несправедливую базовую отсечку».

ОАЭ также настаивают на пересмотре базового уровня добычи нефти, от которого отсчитывается объем сокращения, для всех сторон. В соглашении, которое работает с мая 2020 года, для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, за этот уровень взят октябрь 2018 года. По мнению властей ОАЭ, в случае его продления, соглашение должно отражать фактическое состояние мощностей, а не устаревшие данные. В таком случае базовый уровень добычи, по их мнению, должен быть поднят с 3,2 миллионов баррелей в сутки до 3,8.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительных договоренностей о постепенном увеличении добычи нефти в странах ОПЕК+ в ближайшие месяцы. По данным Bloomberg, речь может идти о наращивании добычи на два миллиона баррелей в день с августа по декабрь.