Кудрин призвал помогать нуждающимся семьям для снижения бедности вдвое

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что адресная помощь нуждающимся семьям позволит снизить уровень бедности в России вдвое в сжатые сроки. Для реализации этой меры потребовалось бы относительно небольшое количество средств — «несколько сот миллиардов рублей», заявил Кудрин в интервью для РБК.

Поддержка семей

Кудрин призвал включить в эту модель борьбы с бедностью включить многофакторную оценку нуждаемости, а также ранжирование размера выплат в зависимости от дохода семьи. На ежегодную реализацию такой системы понадобится «несколько сот миллиардов рублей».

Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза Алексей Кудрин Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Дифференцированный подход

По мнению главы Счетной палаты, в России уже есть примеры эффективного подхода к борьбе с бедностью. Разумным решением он считает выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет, указ о которых в начале марта 2021 года подписал президент России Владимир Путин.

Объем выплат семьям устанавливается в зависимости от уровня их дохода, достигая 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для ребенка по региону. При этом ранее пособие выплачивали в одинаковом размере: семьи получали 50 процентов от детского прожиточного минимума.

Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка Алексей Кудрин Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Кудрин уверен, что этот дифференцированный подход можно использовать не только при работе с детьми от семи до семи лет, но и с более старшими по возрасту нуждающимися.

Учет имущества

Председатель Счетной палаты добавил, что не менее важно учитывать имущественный ценз. Если обращаться к многофакторной модели нуждаемости, то она гласит, что при наличии второго автомобиля или квартиры гражданин ограничен в получении социальных выплат. «С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — подчеркнул он.

Многомерность бедности

Кудрин согласился с тем, что принятый в России одномерный концепт абсолютной бедности, при котором нуждающихся определяют как граждан с доходами ниже прожиточного минимума, отличается от международных подходов к многомерной бедности.

Глава Счетной палаты напомнил, что в 2020 году ведомство представило отчет о разных подходах к анализу бедности. В рамках документа специалисты порекомендовали правительству также оценить многомерную бедность и уровень немонетарных деприваций — результатов социологических опросов, которые показывают, сколько семей в стране нуждаются в средствах на еду, одежду и обувь, путешествия и другие потребности.

Но мы не возражаем против модели, принятой в правительстве, потому что это понятный социально-политический критерий — доля населения с доходом ниже прожиточного минимума. Конечно, это не полностью решает проблему бедности, поскольку 11–12 тысяч рублей в расчете на человека (11 653 рубля — размер прожиточного минимума, прим. «Ленты.ру») — это не так уж много Алексей Кудрин Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Согласно оценкам Росстата, в 2020 году дефицит доходов бедного населения в России — сумма средств, которых не хватает россиянам до уровня прожиточного минимума — составил 727 миллиардов рублей. Наибольший дефицит дохода наблюдается у семей с тремя и более детьми, а также у семей с безработными. По итогам 2020 года, уровень бедности в России достиг минимума с 2014 года и составил 12,1 процента населения или 17,8 миллиона человек.