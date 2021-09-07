Кремль отреагировал на предложение Кудрина о приватизации

Песков о статье Кудрина: решение о масштабной приватизации в России пока не принимали

Решение о масштабной приватизации в России пока не принимали. Процесс перехода собственности в частные руки важен, но не должен быть самоцелью. Об этом, комментируя статью главы Счетной палаты Алексея Кудрина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в недавней российской истории есть примеры, когда следствием приватизации становилось практически полное исчезновение целых отраслей промышленности. Позднее их приходилось собирать и восстанавливать почти с нуля с помощью государства и «огромных инвестиций».

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Представитель Кремля подчеркнул, что власти уважают Кудрина в качестве экономиста и прислушиваются к нему, но есть и другие экспертные точки зрения. Их в администрации президента также принимают во внимание.

Статью главы Счетной палаты опубликовал журнал «Компания». В ней экономист назвал обоснованным увеличение доли государства в экономике после кризиса 2008-2009 годов. Однако в дальнейшем консервация такого положения дел несет массу рисков, подчеркнул он.

Одной из главных проблем госкомпаний чиновник назвал отсутствие инноваций из-за неповоротливой бюрократической машины, которая распоряжается ими. Они отстают в скорости и адекватности принятия решений и постановке по-настоящему прорывных целей. По словам Кудрина, проверка Счетной палаты показала, что некоторые управленцы представляют интересы государства одновременно в 20 и более компаниях, что вряд ли может быть эффективным.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что инициативу Кудрина не поддерживает, и предложила оставить в экономике все как есть.