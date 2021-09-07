В Совфеде отвергли идею о сокращении влияния государства на экономику

Сокращать влияние государства на российскую экономику не следует, надо оставить все как есть, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

Таким образом она отвергла идею главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который ранее предложил снизить участие госсектора в экономике страны. По его мнению, в период посткризисного развития важно сокращать госучастие из-за большого числа рисков, которые такая «терапия» несет в себе, если ее вовремя не свернуть.

«Я считаю, что присутствие государства в очень важных отраслях должно быть, государственная регуляторика обязательно должна присутствовать», — подчеркнула Перминова. Она считает, что снижение влияния государства не позволит сразу же оживить экономическую сферу. По словам Перминовой, оно и так уже достаточно сокращено, а государство присутствует в экономике в минимальном количестве.

Кудрин отмечал, что госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами из-за бюрократической машины, делающей их менее пластичными в плане управления. Изменить ситуацию, по мнению главы Счетной палаты, может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников.