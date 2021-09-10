Главный защитник бизнеса в России предупредил о потере рыночной экономики

Уполномоченный по защите прав бизнесменов при президенте России Борис Титов в ходе выступления на Столыпинском форуме в МГИМО предупредил, что страна теряет рыночную экономику. Отчет о мероприятии есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, между реформами и стабильностью правительство выбирает последнее из-за меньшего количества рисков, и такой выбор приводит к замедлению развития. Если предпринимательское сообщество, которое выступает против такой позиции, не заручится поддержкой значительной части общества, тенденция не изменится.

Титов напомнил, что очередное повышение ключевой ставки Центробанком произошло на фоне продолжения мягкой денежно-кредитной политики США и Европы. При этом инфляция в России растет, несмотря на все принимаемые регулятором меры.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?

«Потому что наша инфляция — это не инфляция спроса, с которой они предлагают бороться. Она вызвана ростом издержек. А они борются просто с фантомом», — подчеркнул Титов.

Ранее сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что в связи с усилением роста цен на ближайших заседаниях совет директоров ЦБ может принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. По ее мнению, чтобы вернуться к целевым параметрам инфляции в 4 процента (в августе она достигла 6,7 процента), следует еще не раз ужесточить денежно кредитную политику.

На тех же позициях, что и Титов, стоит российский миллиардер Олег Дерипаска. Он неоднократно указывал, что повышение ставки подрывает основы для роста национальной экономики и лишает граждан надежд на рост доходов. По его словам, если политику не пересмотреть, то можно прощаться с надеждами на повышение доходов населения и модернизацию промышленности.