Защитник бизнеса пожаловался на низкие цены в интернете

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на ценообразование у крупных онлайн-ретейлеров. Об этом он заявил в преддверии Столыпин-форума, передает ТАСС. По мнению Титова, гиганты нарочно устанавливают низкие цены в интернете на товары и услуги.

«Конечно, конкуренция очень высокая, и они [онлайн-платформы] демпингуют. Это главная проблема, которой следует заниматься и антимонопольной службе», — пожаловался защитник бизнеса. По его словам, из-за занижения цен практически все сервисы, конкурирующие с малым бизнесом, убыточны. Титов призвал сделать работу с ценообразованием открытой. При этом омбудсмен заявил, что крупные интернет-платформы помогают малым и средним предприятиям реализовывать свою продукцию.

IV Столыпин-форум пройдет в МГИМО 9 и 10 сентября. Тема мероприятия — «Постковидный синдром — экономика по-другому». Отдельную сессию на форуме посвятят работе маркетплейсов, сообщил Титов.

В конце августа власти Московской области решили выделить субсидии предпринимателям на продвижение товаров собственного производства через маркетплейсы. Максимальная сумма помощи составит 500 тысяч рублей. Партнерами подмосковного правительства стали крупнейшие игроки на рынке онлайн-торговли — Ozon, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», «Яндекс.Маркет» и другие.