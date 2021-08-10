Россиянин отказался от всего, стал фермером и начал выращивать клубнику

Россиянин, живший в поселке Хор Хабаровского края, отказался от старой работы, стал фермером и взял несколько «дальневосточных гектаров», чтобы выращивать клубнику. О том, как смог отказаться от всего и найти себя в сельском хозяйстве, Дмитрий Коваленко рассказал «Комсомольской правде».

По его словам, он взял около пяти гектаров земли в том же регионе в рамках госпрограммы. Затем россиянин переехал их поселка Хор в село Дрофа. Участок давал возможность поставить плантации и выращивать клубнику в промышленных масштабах. При этом сначала надо было многое сделать, чтобы из заболоченной местности, непригодной для жизни, создать территорию для производства ягоды.

«Там росли ивы, тальник и сорняки выше меня. Нам потребовалось много сил и средств, чтобы просто привести землю в порядок. Затем мы начали ее распахивать», — сказал собеседник. Он также отметил, что сначала вырастил и продал небольшой объем ягоды, «но спрос превысил предложение, и пришлось засаживать больше».

Как заявил Коваленко, он взял трактор, а также нанял рабочих — на один гектар по 5-6 человек. Он вложился в химикаты, чтобы бороться с вредителями. При этом россиянин рассказал, что пока отложил планы на строительство тепличных комплексов, так как цены на металл и обшивочный материал сильно выросли за последний год.

В настоящее время фермер и его семья много вкладываются в землю и выращивание ягод. При этом они считают, что их малый бизнес в скором времени сможет принести большой доход.

Закон о бесплатной раздаче земель на Дальнем Востоке начал действовать для всех россиян с 2017 года. Любой гражданин изначально мог взять территорию размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем — в собственность. В апреле 2021-го правительство одобрило расширение программы «дальневосточного гектара». Кроме того, стало известно, что россиянам будут выделять землю и на территории Арктики.