Рубль закрепился среди 20 самых популярных валют

Рубль второй месяц подряд остается в двадцатке самых популярных валют мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Доля российской валюты в международных расчетах составила в августе 0,18 процента. В последний раз такое удавалось российской валюте в феврале 2015 года.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Она развалилась Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил, что основной причиной усиления позиций рубля стало решение Банка России одним из первых среди крупных международных регуляторов повышать ключевую ставку. Также на это повлияли действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами. При этом эксперт спрогнозировал, что ближе к зиме рубль снова покинет рейтинг на фоне снижающихся цен на нефть.

Ранее сообщалось, что реальная инфляция, ощутимая для основной массы людей, приобретающих более узкий круг товаров из повседневного спроса, может составить около 10-11 процентов в зависимости от региона. Значительный рост инфляции в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал экономист Михаил Беляев. По его словам, особенно это ударит по группам лиц, получающим фиксированную заработную плату, а также по пенсионерам.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5 до 5,8 процента. Кроме того, ведомство прогнозирует курс 73,6 рубля за доллар по итогам декабря против 72,8 рубля, ожидавшихся в июле. Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5 процента в этом году, 4,8 процента — в следующем. По прогнозам Минэкономразвития, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,2 процента вместо 3,8 процента, как предполагалось ранее. На 2022 год прогноз по добыче и экспорту нефти повышен, а по добыче и экспорту газа — понижен.

