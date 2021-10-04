Акции «Газпрома» установили абсолютный рекорд и выросли выше 369,5 рубля, превысив прошлый максимум. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Предыдущий максимум был установлен 27 сентября, когда ценные бумаги компании достигли 350,89 рубля за штуку.

Котировки пошли вверх на фоне роста цен на газ в Европе. В ходе торгов на бирже ICE стоимость достигла рекордного значения: ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигал 1200,36 за тысячу кубометров.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, который будет поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. Позднее, 1 октября, «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины.