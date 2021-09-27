Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 29 сентября, индекс Московской биржи установил исторический максимум. В 17:50 он поднялся до 4083,26 пункта. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября — 4059,08 пункта.

На закрытии торгов индекс Мосбиржи составлял 4081,22 пункта (плюс 1,06 процента), индекс РТС — 1774,24 пункта (плюс 1,53 процента).

На 18:45 курс доллара упал до 72,47 рубля (минус 0,26 рубля), курс евро — до 84,78 рубля (минус 0,45 рубля). Нефть марки Brent торговалась по 78,71 доллара за баррель (плюс 1,92 процента), марки WTI — по 75,38 доллара (плюс 1,89 процента).

Акции «Газпрома» в ходе торгов подорожали до 352,04 рубля за штуку (плюс 2,19 процента) и обновили 13-летний максимум — 17 июня 2008 года они стоили 351,87 рубля за штуку. Исторический максимум был установлен 22 мая 2008 года — 369,5 рубля. Акции другого нефтегазового гиганта — «Роснефти» — также установили рекорд, поднявшись до 629,35 рубля за штуку.

При этом лидером роста «голубых фишек» стала «Татнефть», чьи акции на 18:50 подорожали на 4,86 процента, до 528,2 рубля за штуку. Далее расположились «Роснефть» и «Газпром» — плюс 2,35 и 2,08 процента соответственно (до 628,45 и 351,44 рубля). Аутсайдерами стали «Полюс» — минус 2,24 процента, до 12064,5 рубля, TCS Group — минус 2,04 процента, до 6431 рубля, и «Новатэк» — минус 1,94 процента, до 1848 рубля.