Задержка игры обрушила акции создателя FIFA

Стоимость акций компании Electronic Arts (EA) обрушились на восемь процентов за последнюю неделю. Снижение произошло после того, как создатель FIFA отложила выпуск видеоигры Battlefield 2042 с 22 октября до 19 ноября, пишет Forbes.

Задержка выхода Battlefield 2042 не понравилась инвесторам, которые надеялись, что скорейший выпуск приведет к увеличению продаж во время сезона каникул. Тем не менее, согласно Trefis Machine Learning Engine, средняя доходность акций (складывается из роста курсовой стоимости акций и дивидендов) EA достигнет показателя 2,5 процента в течение следующего торгового месяца. Кроме того, компания подтвердила свой прогноз по количеству предзаказов на 2022 год, несмотря на задержку выпуска игры.

Рост вовлеченности пользователей видеоигр после резкого скачка во время пандемии коронавируса замедлился, поэтому акции игровых компаний упали в целом за последние месяцы. Тем не менее, EA превзошла своих американских конкурентов со снижением на 2,17 процента за последние шесть месяцев. Другие компании потеряли больше: акции Take-Two Interactive (TTWO) упали на 14,31 процента, Activision Blizzard (ATVI) — на 18,67 процента, Zynga — на 23,88 процента.

Если акции американских игровых компаний упали от меньшего спроса на игры, то их китайские конкуренты столкнулись с еще одной проблемой — их акции обрушала политика Пекина. Правительство приняло решение ограничить время на видеоигры лицам младше 18 лет. По новым правилам игровые платформы могут допускать к своим сервисам детей только с 20 до 21 часа по пятницам, выходным и праздничным дням. Кроме того, компании призвали воздержаться от участия в ненадлежащей конкуренции и сосредоточиться на внедрении инноваций.