Назван год выхода новых игр GTA

Релиз перевыпущенных частей Grand Theft Auto (GTA) состоится не раньше 2022 года. Об этом в своем Twitter рассказал популярный блогер Том Хендерсон (Tom Henderson).

Хендерсон, который специализируется на слухах о видеоиграх и их аналитике, заявил, что сначала не хотел комментировать новости о перевыпуске старых частей GTA. По словам блогера, «в этой истории очень много скрытых деталей». Однако инсайдер уверен, что Rockstar не успеет представить названные тайтлы до конца года.

«Я не верю, что сроки запуска верны», — отметил Хендерсон. По мнению автора, новые игры выйдут не раньше 2022 года.

Пользователи Twitter с недоверием встретили сообщение блогера, однако многие допустили, что разработчики игр могут задержать релиз. «Жаль, осенью у GTA III юбилей», — отметил комментатор под ником RockstarG_News_. Выход GTA III состоялся 22 октября 2001 года.

В середине августа источники издания Kotaku рассказали, что Rockstar работает над новыми версиями Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas. Все три тайтла будут базироваться на движке Unreal Engine, однако «стиль старых игр» будет сохранен. В июне Хендерсон рассказал, что GTA VI появится не ранее 2024 года.