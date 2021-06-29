Названы сроки выхода GTA VI

Выпуск новой игры серии Grand Theft Auto состоится не раньше 2024 года. Об этом на своем YouTube-канале заявил известный блогер Том Хендерсон (Tom Henderson).

Основываясь на сообщениях от анонимных источников, Хендерсон рассказал, что выход GTA VI стоит ожидать не раньше 2024-2025 годов: «Если вы рассчитываете сыграть в эту игру в ближайшие пару лет, я вас разочарую». Это связано с тем, что разработчики тайтла — студия Rockstar Games — не хотят форсировать сроки выпуска игры.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut

Задержка выхода GTA VI связана со многими факторами, главным блогер называет тот, что компания желает создать для своих сотрудников комфортную среду для разработки тайтла. Rockstar Games неоднократно подвергалась критике после выпуска GTA V и Red Dead Redemption 2, так как сотрудники студии рассказывали о тяжелой сверхурочной работе над проектами.

Также Том Хендерсон рассказал, что Grand Theft Auto VI выйдет исключительно на ПК и консолях нового поколения — Sony PlayStation 5 и Xbox Series X/S. «Тайтл не будет доступен на консолях прошлого поколения», — добавил автор.

В завершении Хендерсон назвал прогнозы на выход GTA VI в 2022 или 2023 году слишком оптимистичными.

Актуальная игра серии — Grand Theft Auto V — была анонсирована в ноябре 2011 года и вышла на консолях в сентябре 2013 года, на ПК — в апреле 2015 года.

В мае 2020 года аналитик инвестиционной компании Stephens Джеф Коэн (Jeff Cohen) предположил, что GTA VI появится не позже 2024 года. Специалист сделал такой вывод на основе анализа запланированных повышенных расходов на маркетинг корпорации Take-Two Interactive (владеет студией Rockstar Games), что может намекать на крупную рекламную кампанию нового тайтла.