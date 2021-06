Игры для PlayStation в России подорожали

Sony подняла цены на ряд игр для PlayStation в России. На удорожание обратили внимание авторы сервиса PsPrices.

Рост цен зафиксировали в период с 22 по 26 июня. Судя по данным сайта, суммарно подорожали около 60 игр. В частности, стали стоить дороже эксклюзивы для платформы PS — Bloodborne, Uncharted: The Lost Legacy и God of War. Их стоимость увеличилась с 1349 до 1429 рублей.

Стоимость Far Cry 5, Call of Duty: Infinite Warfare, Persona 5: Royal Deluxe Edition и некоторых других тайтлов увеличилась на тысячу рублей. В настоящий момент описанные игры доступны в магазине PlayStation за пять тысяч рублей. Представители компании не анонсировали удорожание.

Последний заметный рост тайтлов для PS был зафиксирован в середине мая, когда подорожали Yakuza Kiwami, Persona 5: Ultimate Edition и прочие игры. В конце апреля стоимость одного из главных эксклюзивов для PlayStation — The Last of Us Part II — резко выросла с 4599 до 4999 рублей. Также в начале апреля обе версии PlayStation 5 подорожали на три тысячи рублей — до 49 990 и 40 990 рублей соответственно.