Игры для PlayStation в России снова подорожали

В России резко подорожали игры для приставки PlayStation. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Удорожание коснулось нескольких популярных тайтлов. В частности, выпущенная в 2017 году Yakuza Kiwami, которая стоила 1429 рублей, оказалась оценена в 3679 рублей. Представленный в том же 2017 году эксклюзив PS Persona 5, еще недавно оцененный в 3999 рублей, теперь доступен за 4279 рублей.

Стала стоить дороже и специальная версия Persona 5: Ultimate Edition. Созданная P-Studio ролевая игра доступна за рекордные 7129 рублей, хотя еще недавно тайтл можно было загрузить из PS Store за 5799 рублей. На старте продаж игра стоила 6199 рублей. То, что игры для PlayStation снова подорожали, подтверждают данные из агрегатора PS Prices.

Удорожание произошло внезапно, 10 мая. Компания Sony никак не анонсировала рост цен.

Это не первый случай, когда в российском PlayStation Store дорожают игры. В конце апреля стоимость одного из главных эксклюзивов для PS — The Last of Us Part II — выросла с 4599 до 4999 рублей. Массовое удорожание тайтлов произошло осенью — тогда резко увеличилась стоимость цен игр от Activision, EA, Ubisoft, Bandai Namco, THQ Nordic, Koei Tecmo и Gearbox.