В России подорожали игры для Nintendo Switch

Nintendo подняла цены продаваемых в России игр для приставки Switch. Об этом сообщает издание «Игромании».

Журналисты обратили внимание, что стоимость флагманского продукта компании — The Legend of Zelda: Breath of the Wild — внезапно увеличилась с 5249 до 6299 рублей. Также до отметки в 6299 рублей подорожал тайтл Super Smash Bros. Ultimate. Прочие топовые игры для приставок семейства Switch подорожали до 5399 рублей. Среди них оказались Animal Crossing: New Horizons, Monster Hunter: Rise, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3 и Mario Kart 8 Deluxe. Ранее стоимость игр составляла 4499 рублей.

«Подорожание до 5399 рублей затронуло фактически все видные релизы для консоли», — отметили журналисты. При этом стоимость некоторых игр осталась на прежнем уровне — The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, New Pokemon Snap и Mario Gold: Super Rush все еще можно приобрести за 4499 рублей.

Авторы отметили, что Nintendo не стала каким-либо образом предупреждать пользователей о росте цен и комментировать произошедшее. Также неизвестно, с чем именно связано удорожание тайтлов.

Осенью цены на игры для PlayStation в России подняла компания Sony. Тайтлы от Activision, EA, Ubisoft, Bandai Namco, THQ Nordic, Koei Tecmo и Gearbox подорожали на 1000 рублей. «Вносимые изменения отражают текущие рыночные условия», — позже заявили представители компании.