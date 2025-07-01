Насекомое устроило ДТП с пострадавшим в российском регионе

В Приморье водитель потерял сознание из-за укуса шершня и врезался в столб

В Приморском крае шершень спровоцировал ДТП в районе, в котором пострадал водитель грузовика. Об этом рассказала Уссурийская городская больница в Telegram.

Как стало известно, в районе села Глуховка прохожие заметили врезавшийся в столб автомобиль и мужчину без сознания. Прибывшая на место фельдшер Татьяна Малкова диагностировала у мужчины отек Квинке — аллергическую реакцию, вызывающую сильное воспаление. Медик оперативно ввела противоаллергические препараты и купировала приступ. После этого водителя госпитализировали.

Как позже выяснилось, мужчину прямо в голову ужалило насекомое, что и вызвало аллергическую реакцию.

Ранее похожий случай произошел в Самарской области. Там в ДТП из-за осы попал автобус с пассажирами. Как стало известно, насекомое укусило водителя, в результате чего у него случился анафилактический шок и автобус с людьми съехал в кювет.