Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 1 июля 2025Россия

Насекомое устроило ДТП с пострадавшим в российском регионе

В Приморье водитель потерял сознание из-за укуса шершня и врезался в столб
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Приморском крае шершень спровоцировал ДТП в районе, в котором пострадал водитель грузовика. Об этом рассказала Уссурийская городская больница в Telegram.

Как стало известно, в районе села Глуховка прохожие заметили врезавшийся в столб автомобиль и мужчину без сознания. Прибывшая на место фельдшер Татьяна Малкова диагностировала у мужчины отек Квинке — аллергическую реакцию, вызывающую сильное воспаление. Медик оперативно ввела противоаллергические препараты и купировала приступ. После этого водителя госпитализировали.

Как позже выяснилось, мужчину прямо в голову ужалило насекомое, что и вызвало аллергическую реакцию.

Ранее похожий случай произошел в Самарской области. Там в ДТП из-за осы попал автобус с пассажирами. Как стало известно, насекомое укусило водителя, в результате чего у него случился анафилактический шок и автобус с людьми съехал в кювет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Россиянин готовил покушение на бойца «Спарты» по заказу Киева

    Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Россиянин похитил бывшую девушку из подъезда ее дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости