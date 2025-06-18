Автобус с россиянами попал в серьезное ДТП из-за насекомого

В Самарской области автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП из-за осы

В Самарской области автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП из-за осы. Об этом сообщает портал 63.RU.

По информации издания, инцидент произошел после того, как насекомое укусило водителя. Мужчина успел высадить часть пассажиров, но вскоре у него произошел анафилактический шок, и автобус с оставшимися в нем россиянами съехал в кювет.

Судя по опубликованному снимку с места аварии, автобус получил сильные повреждения. При этом в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что грузовик снес трамвайную остановку с пассажирами в столице российского региона.