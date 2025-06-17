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18:23, 17 июня 2025Россия

Грузовик снес трамвайную остановку с пассажирами в столице российского региона

В Екатеринбурге грузовик КамАЗ снес стрелой трамвайную остановку с пассажирами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области🇷🇺»

В столице Свердловской области Екатеринбурге грузовик КамАЗ снес стрелой трамвайную остановку с пассажирами. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети «ВКонтакте».

При ДТП пострадали два человека, один из которых — несовершеннолетний.

«В момент происшествия внутри остановки находились мужчина с 7-летним ребенком. В результате падения стеклянных элементов конструкции они получили незначительные травмы», — уточнили детали происшествия в ГАИ.

Ранее сегодня, 17 июня, сообщалось, что популярные российские блогеры попали в аварию с трехлетним сыном.

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