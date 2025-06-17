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17:59, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Популярные российские блогеры попали в аварию с трехлетним сыном

Известные блогеры Настя и Даня Титовы попали в аварию с трехлетним ребенком
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Анастасия Титова | kisatif.8»

Популярные российские блогеры Настя и Даня Титовы вместе с трехлетним сыном Эмилем попали в аварию. Об этом Титова сообщила в своем Telegram-канале.

Блогерша рассказала, что в их автомобиль врезалось такси. «Слава богу, вся живы-здоровы, пострадала только машина», — рассказала она в слезах.

Также Титова опубликовала фото обеих машин. На снимках видно, что у автомобиля блогеров поцарапан задний бампер, а у такси помято крыло над одним из передних колес. «Машину жалко. Если бы мы ехали на маленькой [машине], не представляю, что было бы», — заключила она.

Ранее стало известно, что популярная блогерша Милана Хаметова попала в ДТП. Она уточнила, что авария произошла по дороге из Красноярска в Кемерово.

23-летняя Настя и 21-летний Даня Титовы — блогеры из Перми. Они стали популярны благодаря контенту, посвященному отношениям. Пара воспитывает двоих детей — сына Эмиль и дочь Оливию.

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