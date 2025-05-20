Популярная российская блогерша попала в ДТП

Команда блогерши Хаметовой попала в ДТП по дороге из Красноярска в Кемерово

Популярная российская блогерша и певица Милана Хаметова сообщила, что ее команда попала в ДТП. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам блогерши, авария произошла по дороге из Красноярска в Кемерово по вине нетрезвого водителя, который выехал на встречную полосу. Хаметова уточнила, что основной удар пришелся на автомобиль, в котором находились танцоры и звукорежиссер.

«Со мной все хорошо, мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами и благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного», — пояснила она. Блогерша также опубликовала кадры, на которых видно, что автомобили получили значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в аварию во время совместного путешествия по США. Машина, в которой ехали комики, налетела на посторонний предмет на дороге.