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11:25, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша попала в ДТП

Команда блогерши Хаметовой попала в ДТП по дороге из Красноярска в Кемерово
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал Милана Хаметова

Популярная российская блогерша и певица Милана Хаметова сообщила, что ее команда попала в ДТП. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам блогерши, авария произошла по дороге из Красноярска в Кемерово по вине нетрезвого водителя, который выехал на встречную полосу. Хаметова уточнила, что основной удар пришелся на автомобиль, в котором находились танцоры и звукорежиссер.

«Со мной все хорошо, мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами и благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного», — пояснила она. Блогерша также опубликовала кадры, на которых видно, что автомобили получили значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в аварию во время совместного путешествия по США. Машина, в которой ехали комики, налетела на посторонний предмет на дороге.

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