Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:02, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

Известный российский комик попал в аварию в США

Комики Дедищев и Чебатков попали в ДТП во время путешествия по США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Павел Дедищев

Павел Дедищев. Кадр: OUTSIDE STAND UP / Youtube

Российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в аварию во время совместного путешествия по США. О происшествии Дедищев рассказал в своем Telegram-канале.

По словам комика, ДТП случилось, когда они с коллегой проезжали штат Нью-Мексико. Дедищев пояснил, что их машина налетела на некий посторонний предмет на дороге.

«Там все тачки попали в эту аварию. (...) И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», — рассказал юморист. В опубликованных им видео показано, что к месту происшествия приехали полицейские, а затем автомобиль, на котором передвигались комики, погрузили на эвакуатор.

Ранее Дедищев рассказал, что в первые годы работы в шоу Stand Up на канале ТНТ ему не хватало денег. «Тебя уже показывают по телевизору, а денег нет», — вспомнил он то время. Вместе с тем комик счел, что эти трудности закалили его.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны захотели направить войска на Украину

      Бывшего главу российского города осудили за покушение на мошенничество

      Резкие скачки температуры в Москве объяснили

      СДЭК изменил рынок доставки посылок в России. Как ему это удалось?

      Реклама

      Штурмовик раскрыл детали зачистки хутора в Курской области

      В России назвали судорогами атаку более ста беспилотников ВСУ

      Суд обязал администрацию Трампа разморозить иностранную помощь

      В ЦСКА сочли нелогичными расходы «Спартака» на трансферном рынке

      В России выявили массовое производство подделок масла и творога

      Чиновники оставили без выплат раненного при атаке БПЛА жителя российского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше