Известный российский комик попал в аварию в США

Комики Дедищев и Чебатков попали в ДТП во время путешествия по США

Российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в аварию во время совместного путешествия по США. О происшествии Дедищев рассказал в своем Telegram-канале.

По словам комика, ДТП случилось, когда они с коллегой проезжали штат Нью-Мексико. Дедищев пояснил, что их машина налетела на некий посторонний предмет на дороге.

«Там все тачки попали в эту аварию. (...) И мы были не исключением. Так что теперь мы до утра на дороге», — рассказал юморист. В опубликованных им видео показано, что к месту происшествия приехали полицейские, а затем автомобиль, на котором передвигались комики, погрузили на эвакуатор.

Ранее Дедищев рассказал, что в первые годы работы в шоу Stand Up на канале ТНТ ему не хватало денег. «Тебя уже показывают по телевизору, а денег нет», — вспомнил он то время. Вместе с тем комик счел, что эти трудности закалили его.