Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

Комик Дедищев рассказал, что в первые годы в шоу Stand Up ему не хватало денег

Известный российский стендап-комик Павел Дедищев рассказал, что в первые годы работы в шоу Stand Up на канале ТНТ ему не хватало денег. Об этом юморист заявил в подкасте «Страхи», видео доступно на YouTube.

По словам Дедищева, примерно на втором или третьем году работа в проекте стала для него рутиной. «Это ж вроде телевизор, а ощущение безнадеги. Нет ни денег, ни хрена, тебя уже показывают по телевизору, а денег нет», — описал он то время.

Однако, как отметил Дедищев, сейчас он вспоминает тот период жизни с ностальгией. «Это лучшие времена были, они закаляли», — добавил юморист.

Ранее комик рассказал о закулисье Stand Up. Дедищев признался, что проект психологически его закалил, благодаря чему сейчас у него не вызывают сложности выступления.

Перед этим юморист рассказал о путешествии в США и раскрыл отношение американцев к россиянам. Он заявил, что не заметил негативного отношения к себе из-за гражданства.