Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл закулисье проекта

Участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Павел Дедищев раскрыл закулисье передачи. В подкасте «Гадзилы», доступном на YouTube, он назвал проект психологической школой.

Комик рассказал, что многим участникам «Stand Up на ТНТ» тяжело даются две недели подготовки к съемкам основного монолога, который выходит в эфир передачи. По его словам, некоторые участники не справляются со стрессом во время подготовки к съемкам. «Есть те, кто проходит дальше, а есть те, кто сходит с дистанции», — сказал Дедищев.

Участник проекта также добавил, что его коллеги несколько раз отказывались от итогового выступления. «Это *** [капец] какая психологическая школа. А потом тебе *** [все равно], на какой бар выходить», — высказался юморист. Он также добавил, что за годы участия в шоу пережил много стресса, поэтому сейчас у него не вызывают сложности выступления, в том числе на корпоративах.

Ранее комик Алексей Стахович рассказал, что все участники проекта «Stand Up на ТНТ» зарабатывают одинаково вне зависимости от уровня популярности. По его словам, за один монолог, который выходит в эфир, юмористы получают по 100 тысяч рублей.