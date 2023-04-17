Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл заработок российских комиков

Участник «Stand Up на ТНТ» Стахович рассказал, что комикам платят по 100 тысяч за монолог

Участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» раскрыл заработок комиков, работающих в проекте. Об этом он рассказал в интервью журналисту Карену Адамяну, запись их беседы доступна на YouTube.

Стахович рассказал, что все комики на проекте «Stand Up на ТНТ» зарабатывают одинаково вне зависимости от уровня популярности. По его словам, за один монолог, который выходит в эфир, юмористы получают 100 тысяч рублей. Помимо основного монолога, предварительно за один сезон проводится еще шесть технических вечеринок, за каждую из них платят 50 тысяч рублей, отметил он.

Комментируя свой заработок, комик указал, что в среднем сейчас зарабатывает около одного миллиона рублей в месяц. Однако, как отметил Стахович, его заработок зависит от сезона и количества выступлений, в том числе вне «Stand Up на ТНТ». Он добавил, для юмористов выгоднее развиваться в сольной карьере. «В соло ты гораздо больше зарабатываешь», — пояснил он.

Ранее популярный российский комик Павел Дедищев раскрыл главные правила работы в проекте Stand Up на телеканале ТНТ, которые утверждал один из основателей шоу Руслан Белый. Он рассказал, что тем, кто выступает в программе, запрещается материться и употреблять алкоголь.