Популярный комик раскрыл главные правила работы в шоу на ТНТ

Комик Павел Дедищев рассказал, что в Stand Up на ТНТ запрещены мат и алкоголь

Популярный российский комик Павел Дедищев раскрыл главные правила работы в проекте Stand Up на телеканале ТНТ, которые утверждал один из основателей шоу Руслан Белый. В интервью для YouTube-канала «Макарена» он рассказал, что тем, кто выступает в программе, запрещается материться и употреблять алкоголь.

По словам Дедищева, Белый не допускал на съемки выпусков Stand Up комиков, в чьих монологах на проверочных концертах был мат. «Если у тебя мат проскакивал, то тебя снимали», — пояснил он. Юморист добавил, что на решение Белого не влияло даже то, что подготовленный материал был смешным.

Комик также рассказал, что у него были разногласия с Белым из-за того, что он пил алкоголь на проверочных концертах, хотя это также запрещалось. «Я выпил пива, но я не был пьяным, он мне за это предъявил: не за то, что я пьяный, а за то, что я просто пью», — отметил он.

Однако, по словам Дедищева, позже он осознал, что Белый научил его и других участников проекта дисциплине. «Он нас научил относиться к стендапу как к работе. Когда мы поняли это, начало все получаться», — добавил он.

В том же интервью Дедищев рассказал, как в 17 лет работал на кладбище. Он вспомнил, что во время работы несколько раз отвозил гробы в морг. Комик признался, что в те моменты ему становилось страшно, так как он видел настоящих покойников.