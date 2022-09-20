Популярный российский комик рассказал о работе на кладбище

Стендап-комик Павел Дедищев рассказал, как в 17 лет работал на кладбище

Популярный российский стендап-комик и бывший участник команды КВН «Случай в семье» Павел Дедищев рассказал, как в 17 лет он работал на кладбище. В интервью для YouTube-канала «Макарена» экс-кавээнщик ответил на вопросы о том, сколько он зарабатывал и было ли ему страшно.

По словам Дедищева, первое время он занимался чисткой надгробий. Причем, как отметил комик, могильные плиты были пустые: без фотографий и надписей. «Когда я чистил надгробия, вообще не было страшно», — вспомнил он.

Через две недели после устройства на работу Дедищева попросили помочь установить памятник на кладбище. «Памятник, как правило, через год-полтора ставится, чтобы земля осела. И не было страшно. Родственники уже (...) улыбаются, разговаривают, полтора года [со смерти] прошло», — уточнил он.

Дедищев добавил, что после этого он несколько раз отвозил гробы в морг. Комик признался, что в те моменты ему становилось страшно, так как он видел настоящих покойников.

«Пока я чистил эти памятники, 250 рублей в день получал. Потом, когда (...) меня взяли на кладбище, я начал ездить, и у меня в день начало выходить по 1700 [рублей]. Потому что ты приезжаешь на кладбище, (...) трое или четверо родственников [покойных] всегда дают [деньги] сверху», — рассказал комик, отвечая на вопрос о том, сколько он зарабатывал.

Ранее Дедищев назвал ошибкой свое участие в КВН. По словам комика, игра в КВН была оплошностью «целиком и полностью». Вместе с тем он отметил, что игра многому его научила.