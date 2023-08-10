Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:49, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Известный комик побывал в США и раскрыл отношение американцев к россиянам

Комик Дедищев заявил, что не заметил в США негативного отношения к россиянам

Кадр: STAND UP / Youtube

Известный российский комик Павел Дедищев побывал в США и рассказал об отношении американцев к россиянам. В подкасте «Гадзилы», запись которого доступна на YouTube, юморист раскрыл, что не заметил негативного отношения к себе из-за своего гражданства.

«Везде нормально было вообще», — заявил Дедищев, говоря о том, как американцы реагируют на россиян. По словам комика, многие люди, встречавшиеся ему в США, заверяли, что хорошо относятся к россиянам. Юморист также отметил, что живший с ним по соседству в Сан-Франциско американец обрадовался тому, что Дедищев и его спутница прилетели из России, и регулярно звал проводить с ним время.

Дедищев добавил, что за всю поездку ему только единожды показалось, что он столкнулся с неприязнью из-за своего гражданства. Комик рассказал, что когда он приобретал в магазине Apple наушники, продавец, выяснив, что покупатель прибыл из России, попросил обслужить его своего коллегу.

Ранее об отношении к россиянам за границей высказался блогер Юрий Хованский, живущий в Сербии и летом побывавший в отпуске на Сейшельских островах. Блогер счел, что летать с российским паспортом стало намного сложнее.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о прорыве линии обороны ВСУ под Кременной

    В России собрались спасать военные заводы от банкротства за счет бюджета

    Известный комик побывал в США и раскрыл отношение американцев к россиянам

    Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы

    Названа причина изменения тактики украинских войск

    «Вымпелком» оштрафовали на миллион из-за фильмов с ЛГБТ

    Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию

    Дальность стрельбы САУ «Мальва» увеличат

    43-летняя звезда «Не родись красивой» раскрыла секрет стройности без диет

    На Украине обратились к лидерам зарубежных стран из-за российских спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости