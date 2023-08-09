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13:11, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Хованский раскрыл отношение к россиянам за границей

Блогер Хованский заявил, что летать с российским паспортом стало сложнее
Юрий Хованский

Юрий Хованский. Кадр: Юрий Хованский / YouTube

Известный российский блогер Юрий Хованский, живущий в Сербии и побывавший в отпуске на Сейшельских островах, раскрыл отношение к россиянам за границей. На эту тему он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

Говоря об отношении к русским за рубежом, Хованский выразил уверенность в том, что летать с российским паспортом стало намного сложнее. «Нас постоянно с Ксюшей (жена Хованского — прим. "Ленты.ру") просто выводили и говорили: "Ага, куда едете, зачем едете?" На Сейшелах меня вообще спросили, кем я работаю. (...) Попросили показать ваучер отеля», — рассказал он.

Блогер заявил, что в прошлом не сталкивался с подобным отношением.

3 августа стало известно, что Хованский сыграл свадьбу со своей девушкой Ксенией. Уточнялось, что они поженились в декабре 2022 года, а торжество провели в августе.

В сентябре 2022 года Хованский покинул Россию и уехал в Сербию. Незадолго до этого блогер рассказывал в интервью журналистке Ксении Собчак о намерении переехать в эту страну.

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    Маргарита Щигарева
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