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20:44, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Хованский сыграл свадьбу

Блогер Юрий Хованский сыграл свадьбу со своей девушкой Ксенией

Фото: @xkhovanskaya

Известный российский блогер Юрий Хованский сыграл свадьбу со своей девушкой Ксенией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что блогер еще в декабре женился на возлюбленной в Сербии, где пара сейчас проживает. При этом торжественная часть состоялась недавно. Издание также показало видео, на котором молодожены танцуют на свадьбе, и ролик с церемонии бракосочетания.

О предстоящей свадьбе Хованский рассказывал в июле в одной из своих онлайн-трансляций. В частности, блогер заявлял, что мероприятие пройдет в узком кругу близких в Сербии.

Юрий Хованский покинул Россию и уехал в Сербию в сентябре 2022 года. Незадолго до этого вышло интервью Ксении Собчак с Хованским, в котором блогер признался, что хотел бы жить в Сербии. Тогда же он заявил, что задумывается о браке со своей девушкой.

В марте 2022 года Хованский расстался со своей предыдущей возлюбленной Марией Нелюбовой. Впоследствии он сообщил, что встречается с девушкой по имени Ксения.

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    Маргарита Щигарева
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