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Блогер Хованский уехал из России

Блогер Юрий Хованский сообщил, что уехал из России в Сербию

Кадр: «Осторожно: Собчак» / Youtube

Известный блогер Юрий Хованский, который был подозреваемым по делу об оправдании терроризма, сообщил об отъезде из России. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Хованский заявил, что уехал в Сербию. По словам блогера, он решил не дожидаться, когда ему придет повестка в военкомат, и решил эмигрировать.

«Несмотря на то, что большинство людей смеются надо мной, говорят: "Вот, Юра, ты больной, ты не служил, ты жирный, ты алкаш. Кто тебя будет мобилизовать?" Я как бы не имею ни малейшего желания все это проверять. Потому получил свой загранпаспорт, и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, что там мне будут рады», — добавил он.

О желании переехать в Сербию блогер ранее сообщил в интервью журналистке Ксении Собчак. Запись их разговора появилась на YouTube 19 сентября — за несколько дней до объявления в России частичной мобилизации.

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20 июля суд прекратил уголовное дело в отношении Хованского, которого обвиняли в оправдании терроризма из-за песни, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. В начале сентября блогер был исключен из российского реестра террористов и экстремистов.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в публичном оправдании терроризма из-за исполнения им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Больше полугода он находился в СИЗО. В декабре суд сменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

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Евгения Наумова
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