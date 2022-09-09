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Блогера Хованского исключили из списка террористов

Российского блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российского блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Отмечается, что Хованский был исключен из российского реестра террористов и экстремистов в пятницу, 9 сентября.

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20 июля стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что обвинение блогеру изменили с части 2 на часть 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса. Отмечалось, что если перед этим Хованского обвиняли в оправдании терроризма с использованием СМИ или интернета, то после его стали обвинять в оправдании терроризма как такового. В соответствии с этим пунктом статьи срок давности преступления, которое вменяли блогеру, истек. Защита Хованского попросила суд прекратить его уголовное дело.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Больше полугода он находился в СИЗО. В декабре суд сменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Позже Хованскому также разрешили пользоваться интернетом.

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Асель Минбаева
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