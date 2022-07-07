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Блогера Хованского будут судить по статье с истекшим сроком давности

Блогеру Хованскому вменили более мягкую статью УК РФ с истекшим сроком давности

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Блогера Юрия Хованского будут судить по статье УК РФ с истекшим сроком давности — ему вменили более мягкий пункт статьи «оправдание терроризма» за исполнение в 2012 году песни о теракте в театральном центре на Дубровке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Александра Передрука.

По данным защитника, обвинение Хованскому изменено с публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета, на публичное оправдание терроризма как таковое. Это означает не только смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести, но и то, что срок давности преступления к настоящему времени истек. Хованскому по новому обвинению грозит до пяти лет, а по предыдущему грозило до семи лет лишения свободы. Но адвокат полагает, что блогера не смогут привлечь к уголовной ответственности из-за истекшего срока.

Ранее сообщалось, что дело российского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Дело будут рассматривать коллегия из трех федеральных судей. До декабря 2021 года блогер находился в изоляторе. Интернетом ему разрешили пользоваться лишь в апреле 2022 года.

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