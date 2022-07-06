Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Дело блогера Хованского поступило в суд

Адвокат Передрук: дело блогера Хованского об оправдании терроризма поступило в суд
Юрий Хованский

Юрий Хованский. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Дело российского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Передрука.

Защитник Хованского уточнил, что квалификация преступления изменена таким образом, что срок давности по делу должен быть признан истекшим.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году.

В конце декабря 2021 года суд освободил ютубера из-под стражи, сменив меру пресечения в его отношении с ареста на запрет определенных действий. Ему запрещалось посещать мероприятия, отправлять почту, общаться со СМИ и свидетелями по его делу. В начале апреля 2022 года Хованскому разрешили пользоваться интернетом.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
Дело блогера Хованского поступило в суд
Россиянку задержали за продажу своего новорожденного ребенка
Американская оборонная компания построит новый ракетный завод
Зеленского призвали «перестать играть в политику»
Минфин США расширил черный список по Ирану
Посол России допустил новое голосование по вотуму доверия Джонсону
Перечислены города Подмосковья с самыми дорогими новостройками
Байдену посоветовали пройти экспресс-курс по рыночной экономике
Фигурант дела о злоупотреблении полномочиями в МВД отказался признать вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.