Дело блогера Хованского поступило в суд

Адвокат Передрук: дело блогера Хованского об оправдании терроризма поступило в суд

Дело российского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Передрука.

Защитник Хованского уточнил, что квалификация преступления изменена таким образом, что срок давности по делу должен быть признан истекшим.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году.

В конце декабря 2021 года суд освободил ютубера из-под стражи, сменив меру пресечения в его отношении с ареста на запрет определенных действий. Ему запрещалось посещать мероприятия, отправлять почту, общаться со СМИ и свидетелями по его делу. В начале апреля 2022 года Хованскому разрешили пользоваться интернетом.