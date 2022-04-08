Суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом

Блогер Юрий Хованский сообщил, что суд разрешил ему пользоваться интернетом

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, сообщил, что суд разрешил ему пользоваться интернетом. Об этом стало известно из поста, опубликованного накануне на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Случилось чудо — суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня еще не забыли», — написал Хованский и добавил, что никогда в жизни еще «не чувствовал себя таким свободным».

Информацию подтвердил адвокат блогера Александр Передрук в разговоре с РЕН ТВ. Он уточнил, что, помимо снятия запрета на пользование интернетом, суд разрешил Хованскому выходить на улицу в период с 18:00 до 10:00.

7 февраля сообщалось, что суд продлил Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. Девушка блогера Мария Нелюбова также рассказала, что он попросил суд разрешить ему пользоваться интернетом, так как это неотъемлемая часть его работы, однако тогда инстанция отказала ему в этом.

29 декабря Хованского освободили из-под стражи. Меру пресечения в отношении блогера суд изменил на запрет определенных действий. Ему нельзя было покидать дом с 18:00 до 10:00, пользоваться интернетом и телефоном, отправлять почту, ходить на мероприятия, посещать место преступления, а также общаться со СМИ и свидетелями по его делу. Исключение сделали для его родителей и Нелюбовой.

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Причиной стало исполнение Хованским песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году.