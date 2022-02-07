Юрию Хованскому продлили меру пресечения

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому, обвиняемого в оправдании терроризма, на два месяца. Об этом сообщила в своем Telegram-канале его девушка Мария Нелюбова.

«Продлили на два месяца. Без изменений», — сообщила Нелюбова. По ее словам, блогер просил суд разрешить ему пользоваться интернетом, однако ему было отказано. «Юра просит разрешить пользоваться Интернетом, поскольку это неотъемлемая часть его работы, без которой он не может нормально зарабатывать», — отметила она.

29 декабря Хованского освободили из-под стражи. Блогеру, который находился под арестом с июня 2021 года, изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия, отправлять почту, пользоваться интернетом и телефоном, посещать место преступления, а также общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключением для последнего условия стали Нелюбова и родители Хованского.

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало исполнение Хованским песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

