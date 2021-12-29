Петербургский суд освободил блогера Юрия Хованского из-под стражи
Суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке. Меру пресечения в его отношении изменили на запрет определенных действий. Об этом сообщает вечером 29 декабря издание «Фонтанка».
Отмечается, что запрет на определенные действия будет действовать до 8 января. По словам гражданской жены блогера Марии Нелюбовой, позже мера пресечения может быть продлена.
Глоток свежего воздуха для Юры, для всех нас
Хованскому запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия, отправлять почту, пользоваться интернетом и телефоном. Кроме того, блогеру нельзя приближаться к месту преступления — квартире, в которой он в 2012 году исполнил песню о теракте. Суд также запретил ему общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключение сделали для родителей блогера и Нелюбовой.
Следствие попросило изменить меру пресечения
26 декабря следствие обратилось в суд с ходатайством и попросило изменить меру пресечения блогеру. Речь шла об отмене заключения Хованского под стражей в СИЗО и назначении ему запрета определенных действий. Следствие решило, что Хованский больше не сможет скрыться от суда, потому что у него забрали загранпаспорт и потому что из-за пандемии коронавируса действуют ограничения на выезд из России. Кроме того, обвинение посчитало, что ютубер больше не сможет уничтожить материалы следствия, полученные во время компьютерной экспертизы.
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия и назначил судебное заседание на 29 декабря.
Стало невозможно отрицать очевидное. То, что песня была исполнена в 2012 году
Хованский посчитал причиной смягчения позиции следствия то, что обвинению «стало невозможно отрицать очевидное». По мнению следствия, он исполнил песню в 2018 году. Сам блогер настаивает на том, что это произошло в 2012 году, еще до появление в уголовном кодексе статьи, по которой его обвиняют.
Блогер описывал свое состояние в заключении словами «Я уже мертв»
Хованский провел в СИЗО больше полугода. Находясь в заключении, блогер неоднократно писал письма, которые публиковали в сети. В одном из них он описал свое состояние в СИЗО словами «Я уже мертв». В другом письме блогер заявил, что следствие привлекло к его делу подставных свидетелей. «Они дали лживые показания о том, что я пел песню в 2018 [году], а не 2012-м. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют. Это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору», — писал Хованский.
Они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить, они используют левых свидетелей направо и налево, им за это ничего не будет
О проблемах со здоровьем блогера также сообщала Нелюбова. «Чувствует себя неважно, проблемы с кровообращением. У него были проблемы с печенью и щитовидкой. Что конкретно сбоит — мы не знаем. Нужно проводить обследование. В СИЗО Юре пытаются помочь, насколько мне известно, но в детали лечения он не вдавался», — рассказывала она в ноябре. Нелюбова добавляла, что Хованский был крайне пессимистично настроен и психологически подавлен.
Арестованный блогер также выражал обеспокоенность тем, что его могут отправить в психбольницу из-за сфабрикованного диагноза. По мнению Хованского, медики в учреждении могут сделать его «дурачком».
Хованского судили за исполнении им песни о теракте
Хованского арестовали 8 июня 2021 года. В квартире блогера прошли обыски, после чего его увезли. Ютуберу предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). В течение полугода суд неоднократно продлял Хованскому арест. В качестве свидетелей следствие привлекало блогера и создателя YouTube-шоу «Школоблогеры» Андрея Нифедова, а также блогера Дмитрия Ларина.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала запись, на которой блогер исполнял песню о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост». Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий. Оба видео были опубликованы в 2020 году. Никакой другой информации в профиле Юрия не было.
Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, однако Хованский и его защита, в свою очередь, настаивали на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.