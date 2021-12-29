Петербургский суд освободил блогера Юрия Хованского из-под стражи

Суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке. Меру пресечения в его отношении изменили на запрет определенных действий. Об этом сообщает вечером 29 декабря издание «Фонтанка».

Отмечается, что запрет на определенные действия будет действовать до 8 января. По словам гражданской жены блогера Марии Нелюбовой, позже мера пресечения может быть продлена.

Глоток свежего воздуха для Юры, для всех нас Мария Нелюбова гражданская жена Юрия Хованского

Хованскому запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия, отправлять почту, пользоваться интернетом и телефоном. Кроме того, блогеру нельзя приближаться к месту преступления — квартире, в которой он в 2012 году исполнил песню о теракте. Суд также запретил ему общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключение сделали для родителей блогера и Нелюбовой.

Следствие попросило изменить меру пресечения

26 декабря следствие обратилось в суд с ходатайством и попросило изменить меру пресечения блогеру. Речь шла об отмене заключения Хованского под стражей в СИЗО и назначении ему запрета определенных действий. Следствие решило, что Хованский больше не сможет скрыться от суда, потому что у него забрали загранпаспорт и потому что из-за пандемии коронавируса действуют ограничения на выезд из России. Кроме того, обвинение посчитало, что ютубер больше не сможет уничтожить материалы следствия, полученные во время компьютерной экспертизы.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия и назначил судебное заседание на 29 декабря.

Стало невозможно отрицать очевидное. То, что песня была исполнена в 2012 году Юрий Хованский блогер

Хованский посчитал причиной смягчения позиции следствия то, что обвинению «стало невозможно отрицать очевидное». По мнению следствия, он исполнил песню в 2018 году. Сам блогер настаивает на том, что это произошло в 2012 году, еще до появление в уголовном кодексе статьи, по которой его обвиняют.

Блогер описывал свое состояние в заключении словами «Я уже мертв»

Хованский провел в СИЗО больше полугода. Находясь в заключении, блогер неоднократно писал письма, которые публиковали в сети. В одном из них он описал свое состояние в СИЗО словами «Я уже мертв». В другом письме блогер заявил, что следствие привлекло к его делу подставных свидетелей. «Они дали лживые показания о том, что я пел песню в 2018 [году], а не 2012-м. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют. Это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору», — писал Хованский.

Они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить, они используют левых свидетелей направо и налево, им за это ничего не будет Юрий Хованский блогер

О проблемах со здоровьем блогера также сообщала Нелюбова. «Чувствует себя неважно, проблемы с кровообращением. У него были проблемы с печенью и щитовидкой. Что конкретно сбоит — мы не знаем. Нужно проводить обследование. В СИЗО Юре пытаются помочь, насколько мне известно, но в детали лечения он не вдавался», — рассказывала она в ноябре. Нелюбова добавляла, что Хованский был крайне пессимистично настроен и психологически подавлен.

Арестованный блогер также выражал обеспокоенность тем, что его могут отправить в психбольницу из-за сфабрикованного диагноза. По мнению Хованского, медики в учреждении могут сделать его «дурачком».

Хованского судили за исполнении им песни о теракте

Хованского арестовали 8 июня 2021 года. В квартире блогера прошли обыски, после чего его увезли. Ютуберу предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). В течение полугода суд неоднократно продлял Хованскому арест. В качестве свидетелей следствие привлекало блогера и создателя YouTube-шоу «Школоблогеры» Андрея Нифедова, а также блогера Дмитрия Ларина.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала запись, на которой блогер исполнял песню о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост». Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий. Оба видео были опубликованы в 2020 году. Никакой другой информации в профиле Юрия не было.

Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, однако Хованский и его защита, в свою очередь, настаивали на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.

