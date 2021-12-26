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Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому

Следствие попросило суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. О просьбе ведомства сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. Если ходатайство следствия будет удовлетворено, Хованского могут выпустить под подписку о невыезде или отправить под домашний арест.

Ранее, 24 декабря адвокат блогера Никита Тимофеев раскрыл причину содержания его подзащитного в СИЗО. Он заявил, что следствие отказывается признавать свою ошибку, «несмотря на очевидные факты». По словам юриста, следствие объясняет нахождение Хованского под стражей тем, что тот может скрыться и воспрепятствовать расследованию. Однако, как считает Тимофеев, фактов, которые бы это подтверждали, следствие не показывает.

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на видеохостинге YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, Хованский и его защита в свою очередь настаивают на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.

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Варвара Кошечкина
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