Адвокат Хованского раскрыл причину содержания блогера в СИЗО

Адвокат блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, Никита Тимофеев раскрыл причину содержания его подзащитного в СИЗО. Он заявил, что следствие отказывается признавать свою ошибку, «несмотря на очевидные факты». Об этом юрист высказался в интервью изданию «Собака.ru».

«Что касается вопроса, почему Хованский все это время под стражей… арестовать человека просто, а освободить очень сложно. Следствие отказывается признавать свою ошибку, несмотря на очевидные факты. И поэтому Хованский до сих пор находится в СИЗО», — сказал Тимофеев

По словам адвоката, следствие объясняет нахождение Хованского под стражей тем, что тот может скрыться и воспрепятствовать расследованию. Однако, как считает Тимофеев, фактов, которые бы это подтверждали, следствие не показывает. «Это просто голословные утверждения, которые ничем не подтверждены», — убежден защитник блогера.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобы Хованского на его арест и посчитал их необоснованными. Тогда отмечалось, что блогер останется в следственном изоляторе до 8 января.

В декабре Хованский обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что блогер пожаловался на незаконность избрания содержания под стражей, его длительность, а также на неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь на 9 июня 2021 года.

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на видеохостинге YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, Хованский и его защита в свою очередь настаивают на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.