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Суд отклонил жалобы блогера Хованского

ТАСС: суд Петербурга отклонил жалобы блогера Юрия Хованского на его арест

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобы обвиняемого в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского на его арест и посчитал их необоснованными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября 2021 года (о продлении меры пресечения — прим. «Ленты.ру») оставила без изменения, а жалобы — без удовлетворения», — говорится в официальном заявлении.

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Отмечается, что блогер останется в следственном изоляторе до 8 января.

21 декабря сообщалось, что Хованский обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что блогер пожаловался на незаконность избрания содержания под стражей, его длительность, а также на неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь на 9 июня 2021 года.

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на видеохостинге YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, Хованский и его защита в свою очередь настаивают на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.

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Евгения Наумова
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