Блогер Хованский описал свое состояние в СИЗО словами «Я уже мертв»

Обвиняемый в оправдании терроризма Юрий Хованский в письме рассказал, что он «уже мертв»

Обвиняемый в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке блогер Юрий Хованский в письме из СИЗО рассказал о том, как он себя чувствует. Свое состояние блогер описал словами «Я уже мертв». Письмо от Хованского опубликовал пользователь Twitter по имени Денис Касянчук.

В письме Хованский заявил, что следствие привлекло к его делу подставных свидетелей. «Они дали лживые показания о том, что я пел песню в 2018 [году], а не 2012. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют. Это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору», — заявил ютубер.

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Арестованный блогер также выразил обеспокоенность тем, что его могут отправить в психбольницу из-за сфабрикованного диагноза. По мнению Хованского, медики в учреждении сделают его «дурачком».

«Я по сути уже мертв, Денис. Они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить, они используют левых свидетелей направо и налево, им за это ничего не будет», — заключил блогер.

В середине ноября стало известно, что следователь назначил Хованскому психиатрическую экспертизу. Адвокат блогера отметил, что не видел в процедуре необходимости.

Ранее девушка Хованского Мария Нелюбова рассказала о недомогании ютубера. По словам Нелюбовой, у блогера проблемы с кровообращением, печенью и щитовидной железой.

Хованский был арестован в начале июня. Блогеру предъявили обвинение по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение Хованским песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали. Наказание по статье, по которой возбуждено дело против Хованского, предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.