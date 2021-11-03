Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

Суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Он пробудет в СИЗО еще месяц, сообщает Telegram-канал «НТВ».

Заседание по делу блогера прошло вечером 3 ноября. Хованский попросил перевести его под домашний арест, однако суд продлил его нахождение под стражей еще на месяц. Блогер пожаловался проблемы с внутренними органами и кровообращением. Кроме того, он не проходил вакцинацию от коронавируса, в связи с чем его защита настаивала на проведении следующего заседания по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что Хованский попросил суд дать ему возможность встретить Новый год с близкими. «Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. Да, у меня дурацкое чувство юмора. Неужели это причина ломать мою жизнь? Меня просто держат в СИЗО, подрывая мое здоровье, мою веру в человечество», — сказал блогер на заседании 3 ноября.

Хованского обвинили в оправдании терроризма после того, как в сети появились два видео, в которых блогер поет песню о теракте. Ролики опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. На канале не было других видео, а также отсутствовали какие-либо сведения о владельце. По уголовной статье, по которой против блогера возбуждено уголовное дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.